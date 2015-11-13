Аленичев: «Я сталкивался с более тяжелыми моментами в карьере, нежели сейчас в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что зимой в команде стоит ждать изменений, а также заявил, что не будет отступать от своей линии и точки зрения построения игры.

– К каким изменениям стоит готовиться в зимний перерыв?

– В ближайшее время у нас состоится совет директоров, где мы подведем итоги первого круга и будем составлять планы на оставшуюся часть сезона. Не буду скрывать, что изменения однозначно будут. И это нормальный рабочий процесс, кто-то уходит, кто-то приходит и наша команда не исключение. По фамилиям пока сказать не готов, но к 4-5 изменениям стоит готовиться. Не стоит исключать, что кто-то из команды сам захочет сменить обстановку, например, игроки, которые давно уже в команде, могут пожелать уехать в более сильный чемпионат. Мы выслушаем футболистов, они выслушают тренерский штаб, и примем общее решение.

– Вы уверены сейчас в своей правоте и в той линии, которой придерживаетесь?

– Да, и я не буду от нее отступать, даже не смотря на отрицательные результаты. Не буду впадать в панику и самому себе говорить, что нужно какие-то моменты изменить. Свое направление обозначил, и буду идти с ним до конца. Получится или нет? Это только время покажет, но то, что я не паникую, смею вас заверить. Есть некие трудности, но они преодолимы, я сталкивался с более тяжелыми моментами в карьере, нежели сейчас.