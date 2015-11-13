Юрченко не готов быть вторым номером в ЦСКА

Голкипер «Уфы» Давид Юрченко высказался относительно возможного перехода в ЦСКА. По словам футболиста, кроме как в «Крыльях Советов» вторым номером он нигде больше не был.



– Представим, что вас приглашают в ЦСКА. Хотели бы быть там вторым?



– В ЦСКА – вторым? Нет, не хотел бы, я должен занимать только первое место. Не хочу сравнивать себя с Акинфеевым, это дело тренеров. Но вторым номером быть не собираюсь, не хочу. Именно по этой причине я не раз уходил из «Крыльев Советов» в аренду в другие клубы. И кроме как в самарской команде вторым номером я нигде больше не был. Я не привык быть на вторых ролях. И не смог бы отсиживать свою пятую точку на мягких диванах, – сказал Юрченко.