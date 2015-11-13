Босния и Герцеговина – Ирландия. Смотреть онлайн

Для Боснии и Герцеговины это действительно важнейший матч года, ведь они могут впервые в своей истории пробиться на Чемпионат Европы. Да, в этом матче этого сделать не получится, но можно сделать хороший задел в домашней игре и превратить вторую игру с Ирландией в пустую формальность. В любом случае нас ждет интересное противостояние, с равными шансами на победу по сумме двух встреч.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.