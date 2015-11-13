Баждаревич: «У Ирландии есть кем заменить отсутствующих игроков»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 с Ирландией, который состоится сегодня на стадионе «Билино Поле» в Зенице и начнется в 22:45 по московскому времени.



«Не будем менять план на игру из-за того, что у соперника проблемы с травмированными вратарями. Да, ирландцы потеряли ряд лучших игроков, но у них есть, кем их заменить. После тренировки решим, будем играть по своей стандартной схеме 4-3-3 или же внесем кое-какие изменения», – сказал Баждаревич.