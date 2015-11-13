Иванов: «К Лиге Европы «Урал» пока не готов»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно выступления екатеринбургской команды в первом круге Российской футбольной Премьер-лиги. Также функционер рассказал о трансферных планах.



«После 6-го тура дела наши наладились. Результат не всегда был, но мы хорошо играли. Хотим занять высокое место, но пока не готовы к Лиге Европы. Хотелось бы найти еще одно вратаря с российским паспортом. Ведем переговоры с теми, у кого заканчивается контракт», – сказал Иванов.



Напомним, после 15 туров чемпионата России «Урал», набрав 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице.