Рахимич: «Не особенно знаю футболистов сборной Ирландии»

Бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины, а ныне тренер ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о сопернике своих соотечественников по стыковым матчам. Напомним, что за попадание на Евро-2016 сборная Боснии и Герцеговины поспорит с командой Ирландии.

«Если честно, то я особенно футболистов этой сборной и не знаю. Плюс несколько ключевых исполнителей, один из которых Джон О`Ши, из-за травм не выйдут на поле. Для нас этот будет большим плюсом», – уверен Рахимич.

Главным преимуществом сборной Боснии и Герцеговины ее бывший футболист считает сильную атаку.

«Класс наших игроков, особенно линии атаки, является главным козырем. Джеко, Ибишевич, Пьянич – эти парни могут сделать результат в любом противостоянии. Я считаю, что все в их руках».

Полностью эксклюзивное интервью Элвера Рахимича «Бомбардиру» можно прочесть здесь.