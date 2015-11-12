Шторк: «У нас добротная сборная, способная демонстрировать хороший футбол»

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк готов сделать ставку на хороший старт в противостоянии со сборной Норвегии в рамках стыковых матчей за выход в финальный турнир Евро-2016.

«Хороший старт всегда важен, и, конечно, лучше всего было бы добиться победы. У Норвегии сильная сборная, игроки которой выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Собравшись пораньше, мы поработали над командным духом и отдельными моментами, на которые раньше у нас, может быть, не хватало времени. У нас добротная сборная, способная демонстрировать хороший футбол, и сейчас у нее будет шанс», – заявил Шторк.

Напомним, что первый стыковой матч команды Норвегии и Венгрии проведут в четверг, 12 ноября.Ответная игра состоится в Венгрии в воскресенье, 15 ноября.