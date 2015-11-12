Норвегия – Венгрия. Онлайн-трансляция

Наступает решающая пора в битве за выход в финальный турнир Евро-2016 в виде стыковых матчей. Первыми в эту битву вступят команды Норвегии и Венгрии. Сложно выделить явного фаворита в этом противостоянии, поэтому смотреть за данным матчем будет еще интереснее.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Норвегия – Венгрия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!