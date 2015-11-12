Воронин: «На бумаге Украина – фаворит»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин призвал исключить недооценку соперника по стыковым матчам в борьбе за выход в финальный этап Евро-2016 во Франции.

«На бумаге Украина – фаворит. Главное, чтобы не произошло недооценки соперника, ребята не расслаблялись. Печальных примеров хватает. Не так давно Россия не смогла пройти Словению и не поехала на чемпионат мира.

Шансы на победу нашей команды? Где-то 60 на 40. Нас ждет открытый футбол. Матч состоится во Львове, болельщики здорово поддерживают сборную в этом городе. Хотелось бы, чтобы уже в первой встрече ребята сделали хороший задел и победили, скажем, со счетом 2:0. В принципе это им по силам.

Вспоминаю, конечно, и про стыки со словенцами 1999 года. Тогда наша сборная была гораздо сильнее нынешней, но… Не повезло… Шовковского, думаю, никто в том голе не обвиняет. Саша своими огромными заслугами заставил забыть тот эпизод», – заявил Воронин.

Напомним, что первый стыковой матч Украина – Словения состоится 14 ноября во Львове.