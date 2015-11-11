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Левандовски и Де Хеа сменят Роналду и Бензема в «Реале»

11 ноября 2015, 18:53
25

Мадридский "Реал" ближайшим летом планирует провести громкую трансферную компанию. Как сообщает источник, в планы президента "сливочных" Флорентино Переса входит расставание с нападающими команды Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

На деньги, полученные от продажи футболистов в Мадрид планируют пригласить нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, а также заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Отмечается, что полузащитник "Челси" Эден Азар по-прежнему также остается важной трансферной целью "королевского клуба" и, вероятно, что его переход "Реалу" удастся осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно, учитывая неудачный старт сезона в исполнении лондонского клуба.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Реал Манчестер Юнайтед Челси Бавария Роналду Криштиану Бензема Карим Азар Эден Левандовски Роберт Де Хеа Давид Перес Флорентино
Комментарии (25)
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Егориус
1447258141
хрен вам а не де хеа
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кто там
1447259281
Левандовски и Де Хеа сменят Роналду и Бензема в «Реале» так звучит как буд то де хеа будет играть на месте КриРо или Бенза) да зачем он им если Навас тащит?
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89388900185
1447262508
в херню переходят из мужских клубов
Ответить
ManUtd-Volgograd
1447262824
Днозара хотят купить себе! Вот дибилы!
Ответить
Nurbek Taraz
1447264625
Зачем им переходит женскую команду
Ответить
Flydis
1447265232
Так и знал, что Де Хеа будет на позиции Бензема играть.
Ответить
Z O D I A C
1447276735
Ну-ну. Вот бы еще Бенитеса с Дель Боске поменять местами, вообще было бы красиво.
Ответить
Taga25
1447305580
Не понимаю, чем хуже Ролальду от Ливандовского, Я посмотрю на Ливандовского привозрасте Рональду???!!!
Ответить
mauxa
1447321039
Де Хеа не нужен. А вот Левандовски очень нужен, только не вместо Бензема, а + к Бензема.. 1 нападающий в команде мало. А вместо Роналду надо брать Ройса!!!
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redy3625
1447335696
реал думает что вот так левандовски уйдет из баварии? вообще лёва всегда мечтал играть ща баварию
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