Левандовски и Де Хеа сменят Роналду и Бензема в «Реале»

Мадридский "Реал" ближайшим летом планирует провести громкую трансферную компанию. Как сообщает источник, в планы президента "сливочных" Флорентино Переса входит расставание с нападающими команды Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

На деньги, полученные от продажи футболистов в Мадрид планируют пригласить нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, а также заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Отмечается, что полузащитник "Челси" Эден Азар по-прежнему также остается важной трансферной целью "королевского клуба" и, вероятно, что его переход "Реалу" удастся осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно, учитывая неудачный старт сезона в исполнении лондонского клуба.