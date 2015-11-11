Коноплянка: «Сильно мотивирован на игру сборной после победы над «Реалом»

Полузащитник «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка заявил о своей готовности к игре отборочного раунда плей-офф Евро-2016 против сборной Словении.

«Я заряжен после победы над мадридским «Реалом» в чемпионате Испании и сейчас думаю только о том, чтобы выиграть путевку на чемпионат Европы вместе со сборной Украины. Неважно кто твой следующий соперник, после победы над «Реалом» ты всегда будешь сильно мотивирован.

В следующий раз я бы предпочел забить дважды, нежели чем отдать две голевые передачи», – сказал Коноплянка.