Широков: «Тренер лучше знает, чего не хватает «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что неблагоприятный фон в «Спартаке» связан с последними результатами команды.
– Не лучший фон сейчас создан в «Спартаке»...
– Он создан нами самими. Какие результаты – такой и фон.
– После победы во втором туре над Краснодаром вы воодушевленно говорили, что после каждого матча будет повод ходить к фанатской трибуне и праздновать победы.
– Мы и сейчас ходим. Только повод не самый хороший в последнее время.
– Чего не хватает «Спартаку» в середине поля?
– Трудно сказать. Тренер, наверное, лучше знает.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в Премьер-Лиге.
Источник: Чемпионат.ком