Широков: «Тренер лучше знает, чего не хватает «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что неблагоприятный фон в «Спартаке» связан с последними результатами команды.

– Не лучший фон сейчас создан в «Спартаке»...

– Он создан нами самими. Какие результаты – такой и фон.

– После победы во втором туре над Краснодаром вы воодушевленно говорили, что после каждого матча будет повод ходить к фанатской трибуне и праздновать победы.

– Мы и сейчас ходим. Только повод не самый хороший в последнее время.

– Чего не хватает «Спартаку» в середине поля?

– Трудно сказать. Тренер, наверное, лучше знает.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в Премьер-Лиге.