Обнародованы подробности телефонного разговора Бензема с человеком, шантажирующим Вальбуэна

На сайте французской радиостанции Europe 1 появилась расшифровка разговора нападающего "Реала" Карима Бензема с человеком, который, как предполагается, шантажировал хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Он не воспринимает нас всерьез. Я дал ему слово, что второй копии видео нет. Он поинтересовался, видно ли на видео его татуировки. Я сказал, что там видно все. Я сказал, что хочу, чтобы всe прекратилось. Могу передать ему твой номер, если ты хочешь. Я сказал, что его навестят в Лионе в том случае, если он захочет всe это остановить», — сказал Бензема в телефонном разговоре с шантажистом.