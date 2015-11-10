Пашинин: «На отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о том, как его команда планирует провести перерыв в чемпионате России, связанный с играми сборных.

«Мы всегда смотрим на первое место, но на отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания. Идем от матча к матчу. Команда понимает, что реально играть на два фронта и набирать очки.

Перерыв в чемпионате пойдет на пользу «Локомотиву». Используем это время, чтобы травмированные ребята набрали форму», – рассказал Пашинин.

После первого круга в чемпионате России «Локомотив» делит второе-третье места с «Ростовом», имея в своем активе по 30 очков. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет шесть очков.