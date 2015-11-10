Тимощук: «Все готовы к поединку со Словенией»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук делает ставку перед матчами плей-офф отборочного цикла Евро-2016 против Словении на атакующую игру.

«Всегда лучше играть первую игру на выезде, но так состоялась жеребьевка, мы первую игру должны играть дома. И я думаю, что все настроены одержать победу и выйти на чемпионат Европы. Все понимают, что от этих поединков зависит наше футбольное будущее, сборной, всех игроков, поэтому я думаю, что все готовы к этому поединку.

Есть травмированные. Руслан Ротань, насколько я понимаю, не сможет помочь команде, есть еще какие-то повреждения у игроков, но, думаю, что остальные партнеры готовы к поединку.

Мы еще не разбирали подробно игру соперника, поэтому пока не могу сказать, кто в каком состоянии, в какой форме. Всегда, когда сборная приезжает – у нас есть 5 дней на подготовку, из которых 3-4 дня мы изучаем соперника, их поединки, смотрим, анализируем. Могу сказать, что у нас достаточно квалифицированное атакующее звено для того, чтобы забить любом голкиперу», – сказал Тимощук.

Первый матч сборных Словении и Украины состоится в субботу, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени.