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  • Колосков: «Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет – санкций не избежать»

Колосков: «Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет – санкций не избежать»

9 ноября 2015, 13:18
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что португальскому тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу следует перестать критиковать лимит на легионеров.

«Как только «Зенит» проигрывает, тут же возникает тема легионеров. Виллаш-Боаш уже не в первый раз возмущается. А когда он побеждает, проблемы с легионерами нет. Действительно, всех поставили в неловкое положение. За неделю до чемпионата поменяли лимит. Но эти новшества относились не только к питерцам, но и к остальным 15 клубам РФПЛ. Поэтому пенять на кого-то не стоит, надо разбираться внутри своей команды.

Хорошо, что Мутко не отвечает на заявления, сделанные сгоряча. Лимит абсолютно обоснованный и правильный. Правильно, что его ввели до начала чемпионата, а не в ходе. Подобным высказываниям главного тренера не надо придавать какое-то значение. Высказался раз, высказался два. Может быть, во время перерыва успокоится немного, потом уедет. Вот если еще что-то скажет, то санкций уже не избежать. Но пока Андре Виллаш-Боаш просто стремится реабилитировать себя после поражения.

«Зениту» не стоит расторгать с ним контракт. Надо просто опустить это на рабочий уровень. Будет достаточно, если Мутко позвонит Алексею Миллеру, Миллер – Александру Дюкову, а Дюков скажет Виллаш-Боашу. И на этом все закончится», – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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Дима1960
1447066524
Правильно!Заткнуть рот всем говорящим правду! Весьма по-русски или по российски...
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Оззи
1447066654
Колосков - клоун,мля!!!За что санкции???Хоть я и не сторонник Зенита...
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KarmA
1447070228
Зачем защищать этого нытика? Из всех тренеров один Боаш жалуется на лимит, и это при том, что у его команды лучший подбор игроков и самый большой бюджет в России. Смех да и только...
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BorisoW
1447074424
Да,правду в новобольшевистском правительстве не любят,это факт.
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neveldomha
1447075344
Ну слава те госпадиии! Хоть киллера не насоветовал.
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Дима1960
1447084610
Понятно если Вилаш-Боаш не заткнется,то мы его тем или иным методом заткнем. Прекрасо СВОБОДА ИДЕМОКРАТИЯ.
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Дима1960
1447176789
г.-н.Колосков прво свободно выражать свои мысли на террритории Росси гарантированноКОНСТИТУЦИЕЙ!!!- это,похоже вам не указ. Вместо того,чтобы защитить иностранца в его ЗАКОННЫХ требованиях вы стараетесь иу заткнуть рот. Веддь вы ПОЧЕТНЫЙ.... не стыдно?
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