Колосков: «Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет – санкций не избежать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что португальскому тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу следует перестать критиковать лимит на легионеров.

«Как только «Зенит» проигрывает, тут же возникает тема легионеров. Виллаш-Боаш уже не в первый раз возмущается. А когда он побеждает, проблемы с легионерами нет. Действительно, всех поставили в неловкое положение. За неделю до чемпионата поменяли лимит. Но эти новшества относились не только к питерцам, но и к остальным 15 клубам РФПЛ. Поэтому пенять на кого-то не стоит, надо разбираться внутри своей команды.



Хорошо, что Мутко не отвечает на заявления, сделанные сгоряча. Лимит абсолютно обоснованный и правильный. Правильно, что его ввели до начала чемпионата, а не в ходе. Подобным высказываниям главного тренера не надо придавать какое-то значение. Высказался раз, высказался два. Может быть, во время перерыва успокоится немного, потом уедет. Вот если еще что-то скажет, то санкций уже не избежать. Но пока Андре Виллаш-Боаш просто стремится реабилитировать себя после поражения.

«Зениту» не стоит расторгать с ним контракт. Надо просто опустить это на рабочий уровень. Будет достаточно, если Мутко позвонит Алексею Миллеру, Миллер – Александру Дюкову, а Дюков скажет Виллаш-Боашу. И на этом все закончится», – сказал Колосков.