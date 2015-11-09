Смолов: «Не хочу комментировать слова Бабаева, ему виднее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил роль тренера Олега Кононова в победной серии команды, состоящей уже из пяти матчей.

«Я считаю, что это полностью заслуга тренера. Мы перестроили тренировочный процесс и это дает свои плоды. Начинаем выигрывать, обретаем уверенность. Пять побед подряд не могут не радовать».

Также Смолов отказался комментировать слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что в армейской команде он сидел бы в запасе.

«Высказывания Бабаева я и в тот раз не комментировал, и сейчас не собираюсь. Ему виднее, это его мнение, его право», — сказал Смолов.