Смолов: «Не хочу комментировать слова Бабаева, ему виднее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил роль тренера Олега Кононова в победной серии команды, состоящей уже из пяти матчей.
«Я считаю, что это полностью заслуга тренера. Мы перестроили тренировочный процесс и это дает свои плоды. Начинаем выигрывать, обретаем уверенность. Пять побед подряд не могут не радовать».
Также Смолов отказался комментировать слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что в армейской команде он сидел бы в запасе.
«Высказывания Бабаева я и в тот раз не комментировал, и сейчас не собираюсь. Ему виднее, это его мнение, его право», — сказал Смолов.
Источник: «Матч ТВ»