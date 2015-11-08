Кузьмин: «Сегодня был матч за шесть очков»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился своим мнением после матча с «Крыльями Советов» (2:0).

— Сегодня был сложный матч, фактически за шесть очков. Все молодцы.

— Переезд с «Казань Арены» на Центральный сказался на настрое команды? К тому же, матч был на третий день после «Ливерпуля», да и погода не самая благоприятная была?

— Как я уже сказал, все понимали, что это была игра за шесть очков, что нужно побеждать и подниматься в турнирной таблице. Поэтому с настроем проблем не было. А то, что погодные условия такие были, и поле тяжелое – эти условия были одинаковыми для всех участников матча.

— Олег, у вас был перерыв перед этим матчем, посвежее себя чувствуете?

— Да, и посвежее чувствую, и болячки залечил. Что не делается – все к лучшему. Хотя, конечно, обидно, что пропустил такой матч с «Ливерпулем».

— Сейчас перерыв в чемпионате, чего ожидаете от концовки осенней части сезона?

— Время покажет. Будем надеяться, что сможем выправить турнирное положение.