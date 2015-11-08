«Барселона» – «Вильярреал». Смотреть онлайн

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании и точно не захочет терять очки в матче с «Вильярреалом». Однако «желтая субмарина», расположившись на четвертой строчке в турнирной таблице, находится в прекрасной форме и имеет все шансы насолить каталонцам.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.