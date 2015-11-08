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  • АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» оступился в матче с «Кристал Пэлас»

АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» оступился в матче с «Кристал Пэлас»

8 ноября 2015, 20:56
7

В центральной встрече 12-го тура АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» не смогли решить судьбу лондонского дерби в чью-либо сторону: на гол Гарри Кейна, забитый гостями в середине первого тайма, «канониры» под занавес игры ответили ударом вышедшего на замену Кирана Гиббса.

В другом матче вечера «Ливерпуль» потерпел минимальное поражение от «Кристал Пэлас» – 1:2. Победу гостям в концовке встречи принес защитник Скотт Данн.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 32; 1:1 – Гиббс, 77.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Боласи, 21; 1:1 – Коутиньо, 42; 1:2 – Данн, 82.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Ливерпуль Кристал Пэлас
Комментарии (7)
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LMI
1447005472
Вот эта ничья просто бесит, игра Арсенала злит, причем на своем поле. Такой шанс был выйти на ЧИСТОЕ первое место и на тебе...блин, так и думал
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dolf666
1447009863
все топы неудачно сыграли, зато у ЛВГ философия сработала
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Wayne Rooney 10
1447010711
Хорошо, очень плотно. Походу тройка уже определилась. Лестера, мне кажется, на весь сезон не хватит, после боксинг дей отвалятся. МС, Арсенал, МЮ разыграют АПЛ в этом году, Маур и Челси за ЛЕ зацепятся, я так думаю.
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Дима1960
1447010961
Клопу побед!
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