Гвардиола: «Пока во всех турнирах мы играем очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 12-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0).

«У «Штутгарта» было четыре-пять моментов. Мне нравятся команды, которые играют в таком стиле. Благодарю своих футболистов. Непросто играть каждые три дня с таким настроем. Пока во всех турнирах мы играем очень хорошо», - говорит Гвардиола.

Испанец надеется, что ближайшие матчи сборных обойдутся для его подопечных без травм.

«Надеюсь, что после паузы на матчи сборных все мои футболисты вернуться здоровыми, чтобы можно было играть с таким настроением до зимнего перерыва».