Молодежное первенство. «Спартак» проиграл «Тереку», «Зенит» на выезде одолел «Локомотив»

Закончилось еще два матча 15-го тура молодежного первенства России. «Терек» на своем поле сумел нанести поражение московскому «Спартаку», а «Локомотив» дома уступил «Зениту», который за счет победы поднялся на первую турнирной таблицы чемпионата.

Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур

Терек (мол.) (Грозный) – Спартак (мол.) (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мальсагов, 67.

Локомотив (мол.) (Москва) – Зенит (мол.) (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Андреев, 70.