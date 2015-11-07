Новая форма сборной России будет презентована в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Презентация новой игровой формы сборной России, которая будет предназначена для участия в чемпионате Европы-2016 во Франции, состоится 10 ноября в эфире телешоу «Вечерний Ургант», сообщается на официальном сайте программы. Передача выходит на «Первом» канале и обычно начинается в 23:35 по московскому времени.

Отмечается, что гостями шоу станут президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко, а также футболисты сборной России нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев.