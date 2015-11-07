Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» и другие результаты

В матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» катком прошлась по «Штутгарту», забив четыре безответных мяча еще в первом тайме.

В другой встрече вечера «Кельн» благодаря дублю Доминика Мароха обыграл в гостях «Байер» – 2:1. Заметим, что хозяева завершали игру в меньшинстве – удаление схлопотал Кирякос Пападопулос.

«Майнц» в родных стенах сломил сопротивление «Вольфсбурга» – 2:0. Еще два матча завершились нулевой ничьей: «Хоффенхайм» – «Айнтрахт» и «Боруссия» М – «Ингольштадт».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Бавария – Штутгарт – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 11; 2:0 – Коста, 18; 3:0 – Левандовски, 37; 4:0 – Мюллер, 40.

Байер – Кельн – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Марох, 17; 1:1 – Эрнандес, 33; 1:2 – Марох, 72.

Майнц – Вольфсбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Бласис, 31; 2:0 – Малли, 75.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 0:0 (0:0)

Боруссия М – Ингольштадт – 0:0 (0:0)

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