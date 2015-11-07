Стогниенко: «Главный соперник ЦСКА в Премьер-лиге – они сами»

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко высоко оценил шансы московского ЦСКА на выход из группы в Лиге чемпионов, а также заявил, что главным соперником армейцев в РФПЛ в нынешнем сезоне являются они сами.

– Как оцениваете шансы ЦСКА на выход из группы в Лиге чемпионов?

– Достаточно высоко. Остаются две встречи с командами, которые «Манчестеру» уступают. Несмотря на поражение в Германии, ничто не мешает выиграть у «Вольфсбурга» дома. А с ПСВ на выезде все возможно. ЦСКА нужно одержать две победы. Это вполне посильная задача, хоть и непростая.

– В РФПЛ главный соперник команды Слуцкого – «Зенит»?

- При нынешнем положении дел главный соперник ЦСКА – они сами. Если не последует какого-то чудовищного спада, красно-синим по силам удержать такое большое преимущество перед соперниками. «Зенит» пока много теряет очков с командами, уступающими в классе питерцам, что нельзя делать, когда борешься за чемпионство. Поэтому все сейчас в руках ЦСКА.