«Локомотив» считает, что организация матча в Стамбуле не соответствовала нормам УЕФА

Московский «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидентов во время матча группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа».

«ФК «Локомотив» располагает информацией о недопустимом обращении полиции и службы безопасности Олимпийского стадиона г. Стамбул с болельщиками и сотрудниками нашего клуба во время и после матча группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» – «Локомотив».

Во время пребывания в Стамбуле наши болельщики неоднократно сталкивались с откровенными провокациями, нападениями на улицах (в т.ч. с использованием холодного оружия) и порой безучастным отношением к тому местных правоохранительных органов. Во время матча то и дело звучали оскорбления в адрес российских болельщиков, в гостевой сектор метали различные предметы, однако своевременных действенных мер со стороны организаторов матча принято не было.

Кульминацией хаоса стал инцидент в гостевом секторе, когда наших болельщиков при попустительстве охраны в очередной раз спровоцировали, и полиция применила дубинки. По завершении матча наших болельщиков надолго взяли в оцепление. А при выходе с трибун к ним вновь применили силу с использованием дубинок. При этом к сотрудникам ФК «Локомотив», находившимся при исполнении служебных обязанностей, также без оснований была применена сила. У них варварским образом изъяли аккредитации официальных лиц матча и целенаправленно вывели из строя видеокамеру.

Также наши болельщики и сотрудники клуба находились на одной из центральных трибун, однако и там обстановка не позволяла им полноценно поддерживать команду и следить за ходом матча. Они слышали оскорбления и угрозы в свой адрес; агрессивно настроенными лицами предпринимались попытки проникнуть в этот сектор.

По нашему мнению, организация матча в Стамбуле и безопасность зрителей на стадионе не соответствовали принятым нормам УЕФА.

Соответствующие замечания от ФК «Локомотив» поступили делегату матча. Кроме того, клуб подготовил обращение в УЕФА с изложением вышеперечисленных фактов», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что турецкий клуб в беспорядках обвиняет россиян. Недавно стало известно, что один из фанатов был задержан полицией.