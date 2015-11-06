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  • Слуцкий: «Играешь с «Баварией» и понимаешь – у тебя нет шансов на победу»

Слуцкий: «Играешь с «Баварией» и понимаешь – у тебя нет шансов на победу»

6 ноября 2015, 07:13
4

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о шансах своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Все будет зависеть от нашего состояния. С немцами играем после паузы на матчи национальных сборных. Надеюсь, в заключительных встречах смогут принять участие и Рома Еременко, и Вася Березуцкий. Они сделают нас сильнее.

Два года подряд ЦСКА попадал в группу, выйти из которой было крайне тяжело. "Баварию" вообще за скобки выношу. Единственная команда за время наших выступлений в Лиге чемпионов, с которой играешь и понимаешь – у тебя объективно почти нет шансов. Чтобы отнять у нее очки, должно произойти нечто сверхъестественное. Еще и как назло, у Гвардиолы спад всегда в апреле, а осенью, наоборот, самый пик.

А в этом году ни одна команда в нашей группе не оставляет подобного впечатления. Да, с "МЮ" мы действовали от обороны – но с очень высокими шансами набрать очки. "Вольфсбург" – тоже топ-команда, укомплектованная игроками стартового состава сборных Германии, Бразилии и так далее, способная купить Дракслера за 35 миллионов евро. ЦСКА такие суммы даже представить себе не может. Но с ней все равно можно играть.

Вот только мне немного обидно, что из-за раннего начала сезона наши футболисты стартового состава провели каждый под 30 матчей. Накопилась усталость, у многих есть повреждения, а большой обоймы для замены у нас нет. Уверен, в лучшем своем состоянии мы способны решать задачи – и в частности, выиграть два последних поединка. Но будет ли оно? В концовке очень напряженного периода состояние может сильно варьироваться. И зависит не только от меня, ведь люди уедут в сборные», - считает Слуцкий.

Стоит отметить, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде Слуцкого нужно побеждать "Вольфсбург" дома и ПСВ в Эйндховене.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Бавария Манчестер Юнайтед Вольфсбург Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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nemolod
1446795870
Большая обойма в Баварии,Реале,Барсе не столько от дорогостоящих покупок ,сколько от плодотворной работы тренеров и игроков основы и дубля! Именно из дубля идет главное пополнение,а в наших клубах как начнут 11-15 одних и тех же игроков весь сезон использовать,а потом начинают искать причны спада команды! Пока не будет налажена равноценная заменяемость игроков,никаких достижений в еврокубках не будет-в лучшем случае один раз в 10-15 лет команда что-то выиграет,как в 2005 году!
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sined1951
1446823047
Нечего оправдывать такой трусливый футбол. Почему-то ПСВ смог выиграть и у МЮ и Вольфсбурга не строя автобус у своих ворот.
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