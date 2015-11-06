Шишкин: «Победа в Кубке России дала уверенность в своих силах»

Защитник «Локомотива« Роман Шишкин рассчитывает, что текущий сезон может стать для него особенным.

«Была победа в Кубке России. Наверное, тогда и появилась уверенность в своих силах. Плюс, если ты видишь, что тренер тебе доверяет, то становишься спокойнее, у тебя начинает все получаться.

Сейчас, к 28 годам, стал мудрее, опытнее, не только на поле, но и вне его. Учитывая все это, конечно, хотелось бы, чтобы сезон как начался, так и закончился», – признался Шишкин.

«Локомотив» в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на девять очков.