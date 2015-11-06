Лига Европы. «Атлетик» громит «Партизан», «Аугсбург» крупно обыгрывает АЗ

Закончились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы в группе L. «Атлетик» и «Аугсург» одержали крупные домашние победы над «Партизаном» и АЗ соответсвенно.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур

Атлетик (Испания) – Партизан (Сербия) 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Уильямс, 15; 1:1 – Омаро, 17; 2:1 – Уильямс, 19; 3:1 – Беньят, 40; 4:1 – Адурис, 71; 5:1 – Элустондо, 81.

Аугсбург (Германия) – АЗ (Голландия) 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бобадилья, 24; 2:0 – Бобадилья, 33; 2:1 – Янссен, 45; 3:1 – Чжи Донь-Вонь, 66; 4:1 – Бобадилья, 74.