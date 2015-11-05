«Спартак» оштрафован на 400 тысяч и проведет матч с «Краснодаром» при частично закрытых трибунах

По итогам очередного заседания КДК РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» на 400 тысяч рублей за ряд нарушений при проведении домашнего матча против «Урала» (0:1). Также красно-белые понесут наказание за попадание пиротехническим изделием в зрителя во время матча, секторы № 104, 105, 106 нижнего яруса трибуны B стадиона «Открытие Арена» на ближайший домашний матч спартаковцев против «Краснодара» будут закрыты, допускаться на них будут только женщины, а также дети в возрасте до 12 лет включительно.

Также КДК РФС за различные нарушения по итогам последнего тура Премьер-лиги были оштрафованы следующие клубы: самарские «Крылья Советов» – 50 тысяч рублей, «Краснодар» – 50 тысяч, махачкалинский «Анжи» – 50 тысяч, московский «Локомотив» – 60 тысяч, «Ростов» – 30 тысяч.

По итогам матчей 1/8 финала Кубка России денежные штрафы применены к санкт-петербургскому «Зениту» – 25 тысяч рублей, «Тосно» – 20 тысяч, «Спартаку» – 130 тысяч, «Крыльям Советов» – 60 тысяч, «Локомотиву» – 20 тысяч.