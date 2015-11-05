Слуцкий: «В списке игроков сборной России будут небольшие изменения»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сказал, что в список футболистов, вызванных на товарищеские матчи с Португалией и Хорватией, будут внесены небольшие изменения.

«В ранее озвученном списке будут небольшие точечные изменения. Скорее всего, их опубликуют в ближайшее время, после игры с участием «Зенита». Пара человек из списка выпадет. И, возможно, два-три добавятся. Например, в окончательном списке будет три, а не четыре вратаря», – сообщил Слуцкий.

Россия сыграет с Португалией 14 ноября в Краснодаре, а с Хорватией 17-го в Ростове-на-Дону.