Шевченко: «У Месси больше шансов выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко считает, что у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Криштиану Роналду.

«Конечно, Роналду и Месси являются главными претендентами на «Золотой мяч». За последние пять лет они стали футболистами высшего класса. Они демонстрируют футбол очень высокого уровня. Думаю, что у Месси больше шансов получить трофей, принимая во внимание победу «Барселоны» в Лиге чемпионов. Впереди много матчей, и я думаю, что они забьют в этом сезоне 50-70 голов», — поделился Шевченко.