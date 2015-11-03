Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Мне нравится, что Аленичев так спокойно на все реагирует»

Мостовой: «Мне нравится, что Аленичев так спокойно на все реагирует»

3 ноября 2015, 12:27
2

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой недоволен критикой в адрес главного тренера Дмитрия Аленичева.

Проиграли «Уралу» заслуженно. Гости могли забить еще пару раз, когда попали в штангу. А что происходит? Есть тренеры, руководители, футболисты, их дело разобраться во всем этом. Единственное, что мне понятно из моего опыта – могу оценить футболистов, которые требованиям этой команды не отвечают. Они просто не тянут. Может быть, отсюда и результат.

– Сколько из нынешнего состава «Спартака» соответствуют уровню борьбы за первое место?
– А это зависит только от личного вкуса тренеров. Я считаю так, Дмитрий Аленичев – иначе, это его право. Но сейчас нет такого, что «Спартак» команда, как еще три года назад было, «купи-продай». Сейчас пошли разговоры о доверии Аленичеву, но это стандартные разговоры в такой ситуации. Мне не нравилось, когда кричали, что «Арсенал» играет в спартаковский футбол, и не нравится, когда сейчас Аленичева начинают критиковать без конца. Спокойнее надо быть. Мне нравится, что Дмитрий все правильно воспринимает, реагирует спокойно. Но он же тоже понимает, что что-то не так. Тем более за его спиной огромный футбольный опыт.

Напоминаем, что после 14 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице с 23 очками.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Урал Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1446547385
от"битесь от Аленя! норм мужик! ЛЧ взял бл *ать!
Ответить
Дима1960
1446579814
А на увольнение так же отреагирует?
Ответить
Главные новости
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
4
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
11
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
16
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
9
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Все новости
Все новости
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
10
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
15
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
8
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+