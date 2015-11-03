Мостовой: «Мне нравится, что Аленичев так спокойно на все реагирует»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой недоволен критикой в адрес главного тренера Дмитрия Аленичева.

– Проиграли «Уралу» заслуженно. Гости могли забить еще пару раз, когда попали в штангу. А что происходит? Есть тренеры, руководители, футболисты, их дело разобраться во всем этом. Единственное, что мне понятно из моего опыта – могу оценить футболистов, которые требованиям этой команды не отвечают. Они просто не тянут. Может быть, отсюда и результат.

– Сколько из нынешнего состава «Спартака» соответствуют уровню борьбы за первое место?

– А это зависит только от личного вкуса тренеров. Я считаю так, Дмитрий Аленичев – иначе, это его право. Но сейчас нет такого, что «Спартак» команда, как еще три года назад было, «купи-продай». Сейчас пошли разговоры о доверии Аленичеву, но это стандартные разговоры в такой ситуации. Мне не нравилось, когда кричали, что «Арсенал» играет в спартаковский футбол, и не нравится, когда сейчас Аленичева начинают критиковать без конца. Спокойнее надо быть. Мне нравится, что Дмитрий все правильно воспринимает, реагирует спокойно. Но он же тоже понимает, что что-то не так. Тем более за его спиной огромный футбольный опыт.

Напоминаем, что после 14 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице с 23 очками.