Мостовой: «Навас – это уровень хорошего европейского клуба»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что приобретение защитника Сесара Наваса сильно помогло «Ростову».

- Очень важное приобретение сделал клуб: Сесар Навас. Я не понимаю двух вещей: как его отдал «Рубин» и как его после отказа Казани никто не взял. Как такое вообще могло быть, игрок-то классный! Это уровень хорошего европейского клуба.

– Но ему 35.

– Да, посмотрите в таблицу. На первом месте – ЦСКА, где центральному защитнику Игнашевичу 35, на втором месте «Ростов», где Навасу тоже 35. Вот что такое опыт! Это просто другой уровень: спокойствие, выбор позиции, умение сыграть вверху. Эти нюансы многие не видят, но тенденция, согласитесь, есть. И таких случаев в европейском футболе предостаточно.

Напомним, у Наваса закончился контракт с «Рубином», а договориться о продлении договора стороны не смогли. В составе казанской команды он провел 164 матча и забил три гола.