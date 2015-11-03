Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» спасло то, что оставили Де Хеа»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что главный тренер команды Луи ван Гаал не подходит на эту роль.

– Мойесу, считаю, не дали доработать. А ван Гал, конечно, специалист хороший, но не для “МЮ”. Второй сезон он говорит, что идет перестройка – но не понимаю, чего он добивается. Такое впечатление, что он сам не знает. Отказывается от таких футболистов, как Ди Мария, Фалькао, ван Перси... При том что нет креативных игроков. С флангов атаковать некому, и Руни на сухом пайке. Сколько игр смотрел – все больше прихожу к выводу, что “МЮ” спасло то, что оставили де Хеа.

– Покупать Марсьяля за 80 миллионов евро – безумие?

– Наверное, от безысходности – потому что к концу трансферного окна в атаке никого не было.

– Лично знакомы с ван Галом?

– Один раз встречался. В Тбилиси, на прощальном матче Шоты Арвеладзе, с которым мы играли за “Рейнджерс”. Ван Гал был тренером сборной мира, за которую я и выступал. Были и де Буры, и другие голландцы, с кем они играли в “Аяксе”. Своеобразный человек.

– Надутый?

– Показался мне немного надменным – даже в таких обстоятельствах, не предполагавших напряженности. Мало улыбается, как будто у него все время какие-то проблемы, и кто-то в чем-то виноват. Воспринял ту игру как очень серьезную, в которой нужно было сборную Грузии обязательно обыграть. Настрой был таким, что ван Гал и там со своей вечной папкой ходил и во время игры, глядя на поле, что-то записывал! Для меня это дико.