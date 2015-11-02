Алекс получил травму головы в матче с «Лацио»

Защитник «Милана» Алекс вынужден был покинуть поле досрочно в матче серии А против «Лацио» из-за травмы. В начале второго тайма он столкнулся с голкипером «россонери» Джанлуиджи Доннаруммой, получив удар коленом в голову. Футболист потерял сознание, но пришел в себя в раздевалке.

Сразу же Алекс был отправлен в больницу на обследование в сопровождении вице-президента клуба Адриано Галлиани. На данный момент известно о травме головы с возможным сотрясением мозга. О точных сроках восстановления не сообщается.