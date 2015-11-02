Шавло видит Семака у руля «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Сергей Шавло уверен, что после ухода Виллаш-Боаш летом из «Зенита«, командой должен руководить Сергей Семак.

«Мне кажется, у него есть все качества, чтоб вырасти в классного тренера. Да и опыт уже приобрел, помогая Спаллетти, Виллаш-Боашу, Капелло, Слуцкому.

Мы часто смотрим на сторону. Зачем?! Надо своим доверять! Главное – дать Семаку время. Хотя бы годик. Не выгонять через три месяца, если что-то вдруг не заладится», – считает Шавло.

Напомним, португалец Андре Виллаш-Боаш некоторое время назад официально заявил о своем уходе из «Зенита» после завершения текущего сезона.