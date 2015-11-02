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Шавло видит Семака у руля «Зенита»

2 ноября 2015, 06:30
4

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Сергей Шавло уверен, что после ухода Виллаш-Боаш летом из «Зенита«, командой должен руководить Сергей Семак.

«Мне кажется, у него есть все качества, чтоб вырасти в классного тренера. Да и опыт уже приобрел, помогая Спаллетти, Виллаш-Боашу, Капелло, Слуцкому.

Мы часто смотрим на сторону. Зачем?! Надо своим доверять! Главное – дать Семаку время. Хотя бы годик. Не выгонять через три месяца, если что-то вдруг не заладится», – считает Шавло.

Напомним, португалец Андре Виллаш-Боаш некоторое время назад официально заявил о своем уходе из «Зенита» после завершения текущего сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре Семак Сергей
Комментарии (4)
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sobaka120982
1446436596
Буду рад за семака!!!!!
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Obojaemiy
1446441241
зенит понтушки им простенький тренер не нужен.. им нужен пиар дорогой тренер с именем.
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gor77
1446467480
А Шавло - это кто?
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