«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция

«Спартак» чередует победы с поражениями, но даже при такой игре, в случае успеха в матче с «Уралом», догонит идущий в турнирной таблице третьим «Зенит». Однако, игра с уральцами будет очень нелегкой для москвичей, за которых, помимо травмированных игроков,не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Сальваторе Боккетти.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Урал». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!