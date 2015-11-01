Мухаметшин: «Можно поблагодарить «Тосно» за нейтрализацию Халка»

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

– Вас можно поздравить с одним очком в Петербурге?

– У нас сейчас не очень хорошая турнирная ситуация, поэтому нас можно поздравлять с каждым очком. Были моменты у нас, мы постарались сыграть собраннее в обороне, что-то получилось, что-то – нет. Главное – результат, а он положительный.

– «Зенит» с Халком и без него – разные команды?

– Да, наверно, так и есть. Можно поблагодарить «Тосно» за то, что нейтрализовали бразильца (смеется).

– В «Тосно» играет ваш брат Рустем. Его лично отблагодарите?

– Да нет, это все шутки, на самом деле. Халк травмировался без контакта с кем-то из игроков «Тосно».

– Рустем давал какой-нибудь совет?

– Какие могут быть советы? Они же 0:5 проиграли.