Рязанцев: «Пытался объяснить судье, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев после завершения матча с «Мордовией» (0:0) поделился мнением о прошедшей игре.
– «Мордовия» приехала играть в антифутбол?
– С «Зенитом» сложно играть в открытый футбол. Тактика «Мордовии» была предсказуема. Можно сослаться только на то, что нам не удалось реализовать огромное количество моментов.
– После свистка «Зенит» предъявлял претензии судье.
– Лично я подошел и пытался до него достучаться о том, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время. Сказал ему, что если бы он предупредил его в первом тайме, эта карточка могла бы стать для него красной.
Все же игра для зрителей. Понятно, что они в гостях и их устраивает результат, но нельзя же способствовать затяжке времени. Паузы не на руку ни нам, ни зрителям.
– Вас беспокоит, что зрителей все меньше?
– Меня это всегда расстраивает. Думаю, надо поднять результативность и положение в таблице, и зритель вернется.