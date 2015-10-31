Рязанцев: «Пытался объяснить судье, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев после завершения матча с «Мордовией» (0:0) поделился мнением о прошедшей игре.

– «Мордовия» приехала играть в антифутбол?

– С «Зенитом» сложно играть в открытый футбол. Тактика «Мордовии» была предсказуема. Можно сослаться только на то, что нам не удалось реализовать огромное количество моментов.

– После свистка «Зенит» предъявлял претензии судье.

– Лично я подошел и пытался до него достучаться о том, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время. Сказал ему, что если бы он предупредил его в первом тайме, эта карточка могла бы стать для него красной.

Все же игра для зрителей. Понятно, что они в гостях и их устраивает результат, но нельзя же способствовать затяжке времени. Паузы не на руку ни нам, ни зрителям.

– Вас беспокоит, что зрителей все меньше?

– Меня это всегда расстраивает. Думаю, надо поднять результативность и положение в таблице, и зритель вернется.