Аленичев: «Зе Луиш готов сыграть с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о состоянии травмированных игроков и поделился мнением о предстоящем матче против «Урала» в рамках 14-го тура РФПЛ.

– Зе Луиш тренируется. Можете сказать, кто будет нападающим в матче с «Уралом»?

– Пока не готов. Есть еще два дня, и в нашем распоряжении — Давыдов, Промес и Зе Луиш.

– Расскажите про травмированных.

– Джано собирается делать операцию, Мовсисян на следующей неделе приступит к тренировкам, Ромулу в субботу начинает работать на поле по индивидуальному графику, Дима Комбаров приболел. У Макеева надрыв приводящей мышцы, пропустит еще недели две.

– «Урал» никого не боится, играет в открытый футбол, мог взять очки у ЦСКА. Какие сильные и слабые стороны соперника?

– Действительно, команда очень сильно прибавила со сменой тренера, играет в очень хороший футбол, располагает очень сильным подбором футболистов. Они и прессинговали ЦСКА на чужой половине поля, и голы красивые забивали.

Знаю, что у них потеря — Ерохин. Но у них найдутся другие футболисты, которые смогут нам создать проблемы. Учитывая, что мы сейчас вылетели из Кубка, чем очень сильно расстроены, конечно же, нам в домашней игре против «Урала» крайне необходима победа.