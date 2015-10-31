Канчельскис: «До чемпионата Европы в сборной будут новые имена»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает логичным вызов на товарищеские матчи с Португалией (13 ноября) и Хорватией (17 ноября) защитников Виктора Васина и Андрея Семенова.

– Задача по выходу на чемпионат Европы выполнена, можно посмотреть в деле других игроков. Центральные защитники – одни из самых возрастных в сборной России, поэтому нет ничего странного, что Слуцкий вызвал Васина и Семенова. Не стоит обращать внимание на то, что Виктор играл в этом сезоне только в Кубке России. Слуцкий видит его ежедневно в ЦСКА, знает его возможности. Это нормально, надо смотреть молодых футболистов, время до Euro у нас есть.

Думаю, что до чемпионата Европы стоит рассчитывать на появление в сборной новых имен. Кто-то может оказаться не в форме, кто-то получит травму, хотя этого лучше избежать.