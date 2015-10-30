Гарай: «Уход Виллаш-Боаша на мне не отразится»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай заявил, что намерен продолжить выступления за петербургский клуб, несмотря решение главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть команду по окончании этого сезона.

«Виллаш-Боаш очень сильно повлиял на мой выбор. По личным причинам это для него последний сезон вместе с нами. На мне это никак не отразится, потому что у меня долгосрочный контракт, и я очень доволен. Меня все устраивает в «Зените», – говорит Гарай.

Также футболист рассказал о том, почему в Лиге чемпионов клуб выступает успешно, а начало сезона в РФПЛ сложилось не очень удачно.

«В голове у каждого сидит, что Лига чемпионов – самый главный турнир. Там максимальная концентрация. Конечно, мы знаем, что в чемпионате России нельзя расслабляться, но были ошибки, что поделать. Сейчас мы и в Премьер-лиге прибавили, последние результаты хорошие, отрыв от ЦСКА сократился на два очка. Постараемся продолжить погоню. А три триумфа в Лиге чемпионов – это здорово, мы много сил потратили, чтобы этого добиться».