Энрике: «Иньеста и Роберто вернулись в строй»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча десятого тура Примеры против «Хетафе».

«Это хороший соперник с организованной защитой и качественной атакой. На своем поле они всегда создают нам проблемы», – говорит Энрике.

Также наставник прокомментировал состояние некоторых игроков.

«Иньеста и Серхи Роберто вернулись в строй. Нельзя сказать, что оба готовы на сто процентов, ведь они только оправились от травм, но каждый может выйти на поле в стартовом составе или заменить кого-нибудь. Что касается Месси, то мне все равно, когда он восстановится – сезон длинный. Главное, чтобы он вылечился полностью».

Специалиста также не волнует низкая результативность Сандро и Мунира.

«Сандро и Мунир не забивают, но меня это не волнует. Они принимают участие в командных действиях, хорошо выполняют свою работу, хотя, конечно, им еще есть куда расти».

По мнению Энрике, общий успех важнее побед над принципиальными соперниками.

«Больше, чем противостояние с «Реалом», меня интересует чемпионат в целом. Первое место по итогам чемпионата Испании – вот то, что действительно важно».

Матч «Хетафе» – «Барселона» состоится в субботу 31 октября. Начало – в 22.30.