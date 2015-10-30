Семин: «Пока все позитивно, но если изменится – будете Слуцкого критиковать»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что к совмещению постов главного тренера сборной России Леонида Слуцкого следует отнестись спокойно.

«Все это вполне логично. Логично все это разрешилось. Говорить, что его некем было бы заменить равноценно в сборной — так преемники в России всегда найдутся. Но Слуцкий отличается качеством своей работы, он наладил баланс между атакой и обороной, грамотно руководит командой.

Сейчас, когда все получается, — все позитивно, и это вполне нормально. Нужно к этому спокойно относиться. Ну а если это изменится, так и критиковать начнете. Все закономерно», – рассказал Семин.