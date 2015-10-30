Нигматуллин: «У «Локомотива» спад»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что у московского «Локомотива» случится спад.

«Любой вылет одного из фаворитов – это всегда мини-сенсация. Но я бы здесь обратил внимание немного на другое: «Локомотив» проигрывает вторую встречу подряд соперникам, которых никак не назовешь грандами нашего футбола. С чем это связано – это, конечно же, вопрос. Я думаю, что у команды явно наблюдается спад, она попала в определенную яму. Вполне возможно, что это связано и с недостатком опыта у нынешнего тренерского штаба «железнодорожников». А ведь это были достаточно важные матчи. С «Ростовом» была игра за шесть очков, и сегодняшний вылет действующего обладателя Кубка России на одном из самых ранних этапов соревнования вызывает некоторое недоумение. Конечно же, все это печально. Но думаю, что Черевченко сейчас предстоит разбор полетов вместе со своей командой. Крайне важно понять, почему это все произошло», – сказал Нигматуллин.