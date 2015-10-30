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Аленичев: «Федун приветствует молодежь»

30 октября 2015, 15:20

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в матче против «Урала» может вновь сделать ставку на молодежь.

– Сегодня в общей группе тренировался Зе Луиш. Он будет основным форвардом в матче с «Уралом»?

– Пока не готов сказать. Мы все решим через два дня. Это может быть как Зе, так и Промес или Давыдов.

– Несмотря на ситуацию с травмированными игроками, ставка на молодежь – всегда риск для тренера. У вас есть поддержка руководства в этом вопросе?

– Мы часто общаемся с Леонидом Федуном – у нас полный контакт. Конечно, руководитель приветствует, что играет молодежь. Но Федун прекрасно понимает: даже если будут советы руководителя клуба, то окончательное решение принимать буду именно я. Кто лучше готов – тот и выйдет на поле.

– Но молодыми вы довольны?

– Да, в матче с «Кубанью» они смотрелись неплохо, создавали моменты.

– Несмотря на выздоровление Зе, ситуация с травмированными не улучшилась.

– Жано, насколько я понял, сделают операцию. Заболел Дима Комбаров, у Жени Макеева надрыв приводящей мышцы бедра – это минимум две недели. Мовсисян на следующей неделе присоединится к общей группе, Ромуло начнет тренироваться завтра.

– Придется привлекать и других дублеров?

– Если вы заметили, с основной тренировался Илья Кутепов. Несмотря на то, что «Спартак-2» играет в один день с основой, еще один игрок будет в заявке на воскресную игру против «Урала».

– После игры с «Динамо» болельщики начали проводить параллели с 96-м годом и с «пионеротрядом» Георгия Ярцева. Вы играли в той команде – чувствуете что-то похожее?

– Тогда нас было слишком много, а из опытных только Илья Цымбаларь, да Сергей Горлукович. Сейчас молодежи 3-4 человека, так что ситуация другая.

– Что скажете об «Урале»? Команда неожиданно неплохой футбол показывает.

– Со сменой тренера команда прибавила, у них хороший подбор футболистов. Ребята выходят бороться. Было видно, что в матчах с ЦСКА прессинговали на чужой половине поля. Это вызывает если не восхищение, то уважение. Сейчас знаем, что их лидер, Александр Ерохин получил травму. Этот тот человек, который может создать проблемы. Но матч в воскресенье будет непростым.

«Спартак» – «Урал» – первый матч, который покажут на Матч ТВ? Как относитесь к созданию канала?

– Хорошее отношусь. Более того, второго ноября буду присутствовать на передаче, которая посвящена обзору тура. Приятно, конечно, что футбол будет на полнометражном спортивном канале.

– Вы играли в Европе – их спортивное телевидение намного нас опережает?

– Не сказал бы, что намного. Что там, что здесь – много повторов, много обсуждений на протяжении всей недели. Это нормально, так и должно быть.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Урал Аленичев Дмитрий
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