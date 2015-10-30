Анри: «Арсенал» научился добиваться результата»

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри оценил шансы лондонского клуба на чемпионское звание.

«Я считаю, что этот сезон станет сезоном «Арсенала». Команда научилась добиваться результата в больших матчах и перестала терять очки на пустом месте, что является ключевом моментом в чемпионской гонке. Уолкотт и Жиру выходят на разных позициях, что добавляет конкуренции.

Наконец-то вернулся Озил. Мы все знаем, на что он способен. Это потрясающий футболист, чемпион мира, с прекрасной техникой и видением поля, но раньше его подводила нестабильность. Касорла – это настоящий мозг команды, определяющий ее игру. Ну а изюминку вносит Алексис Санчес, без этого чемпионский титул не выиграть. Когда чилиец в ударе, «Арсенал» практически непобедим», – заявил Анри.

Отметим, что после 10 туров Премьер-лиги «Арсенал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая «Манчестер Сити» по разнице забитых и пропущенных голов.