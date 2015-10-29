Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канделаки: «Мы предлагаем Мутко жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу»

Канделаки: «Мы предлагаем Мутко жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу»

29 октября 2015, 22:43
3

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о формате возможного сотрудничества канала с президентом РФС и министром спорта РФ Виталием Мутко.

«С Виталием Леонтьевичем я разговаривала позавчера. У него уже есть программа на «России 2», и очевидно, что мы не можем не создать совместный телевизионный продукт. Потому что министр спорта для нашего канала – это ключевой ньюсмейкер. Я сказала Виталию Леонтьевичу, что нам бы очень хотелось, чтобы программа с ним была одной из лучших и знаковых программ для нашего канала, чтобы о ней говорили», – говорит Канделаки.

По словам Канделаки, шоу с Мутко задумано как остросюжетное.

«Да, мы предлагаем непривычный для него жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу. Это, конечно, большой эксперимент. Но Виталий Леонтьевич умеет рисковать и иронизировать. Мы договорились, что увидимся после запуска канала и я ему покажу варианты. Вы же понимаете, что до тех пор, пока он не будет себя чувствовать комфортно, это в эфир не выйдет».

Источник: Sports.ru
Россия Мутко Виталий Канделаки Тина
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TRELL
1446154502
Епрст,вы главное футбол сделайте доступным для обычных людей,а потом уже экспериментируйте!
Ответить
slavа0508
1446175617
Чуствую сделают не спортивный а гламурный канал
Ответить
yanedo
1446176323
зачем пустили гламурных сучек в спорт превращают борьбу в реалити шоу фу срамота да и на рожу мудко что то нет желания смотреть ему в тюрьме сидеть надо а они его в шоу
Ответить
Главные новости
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
4
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
2
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
8
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
5
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
Все новости
Все новости
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+