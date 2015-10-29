Канделаки: «Мы предлагаем Мутко жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о формате возможного сотрудничества канала с президентом РФС и министром спорта РФ Виталием Мутко.

«С Виталием Леонтьевичем я разговаривала позавчера. У него уже есть программа на «России 2», и очевидно, что мы не можем не создать совместный телевизионный продукт. Потому что министр спорта для нашего канала – это ключевой ньюсмейкер. Я сказала Виталию Леонтьевичу, что нам бы очень хотелось, чтобы программа с ним была одной из лучших и знаковых программ для нашего канала, чтобы о ней говорили», – говорит Канделаки.

По словам Канделаки, шоу с Мутко задумано как остросюжетное.

«Да, мы предлагаем непривычный для него жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу. Это, конечно, большой эксперимент. Но Виталий Леонтьевич умеет рисковать и иронизировать. Мы договорились, что увидимся после запуска канала и я ему покажу варианты. Вы же понимаете, что до тех пор, пока он не будет себя чувствовать комфортно, это в эфир не выйдет».