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    Мутко: «Поторопились с переходом на систему «осень-весна»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал сомнение по поводу правильности перехода на систему «осень-весна». По данной системе чемпионат России проводится с сезона-2012/13.

    «Решение о переводе чемпионата России по футболу на схему «осень-весна» было поспешным и ничего не дало отечественному футболу.

    Я уже говорил, что мы как минимум до 2018 года не будем ничего делать. Это решение не то чтобы неправильное, оно просто ничего не дало, кроме проблем для низших дивизионов. Единственный плюс: клубы в еврокубках мы видим сразу же, а в той системе ты получал право стать участником еврокубков в ноябре, а стартовал лишь летом-осенью. И за такое время перед нами просто мог предстать другой клуб. Это единственный плюс, а больше ничего абсолютно.

    Никто не собирается делать так, как ранее делали наши коллеги, никто не собирается это делать спонтанно, поэтому мы будем спокойно работать без всяких нагнетаний. Повторюсь, пока такая система останется. А в ПФЛ полная ерунда: летом отдыхаем, а зимой в Сибири играем... Это глупость абсолютная, об этом нужно было думать при принятии решения. А сейчас у нас чемпионат мира, и у нас идет спокойная и плановая работа, чтобы все проходило без всяких экспериментов», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 13:02
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    Комментарии (10)
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    Inks
    1445940960
    Ничего больше не меняйте, идиоты! У вас руки растут из пятой точки, поэтому руки прочь от российского футбола! Он без вашего, чиновничьего вмешательства, развивается гораздо эффективнее, когда ему не мешают
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    BorisoW
    1445942501
    Пи....бол питерский,сначала нагадит,потом валит на других свою тупость.
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    МУМИЁ
    1445947159
    Кто вам мешает перевести ПФЛ на старую систему?
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    ufos73
    1445948950
    Вместо того, что бы тут сопли размазывать, пошел бы и дал пи**ы Гинеру! Кстати что то он перестал вые...ся, опять все на мази? ))
    Ответить
    kozh
    1445950474
    Поздно поняли!
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    moskowcity-petrv
    1445951195
    Всё не наиграются
    Ответить
    САДЫЧОК
    1445952056
    мутко надо не футболом руководить а рынком !
    Ответить
    CSKA 4EVER
    1445957623
    Предлагаю играть с апреля по август
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    ologreds
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